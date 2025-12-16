Economist назвал гарантии Украине «второсортными»

Предложенные Украине в ходе переговоров гарантии безопасности пока выглядят как «второсортные» и значительно отстают от полноценного членства в НАТО, пишет журнал The Economist .

По итогам встреч Владимира Зеленского с американскими и европейскими лидерами в Берлине стороны анонсировали пакет мер, призванных создать для Киева защиту, аналогичную статье 5 устава НАТО о коллективной обороне. Как заявили европейские лидеры, пакет включает формирование возглавляемых ЕС «многонациональных сил Украины», механизм мониторинга прекращения огня под руководством США и обязательство принимать меры в случае будущего нападения.

Американские чиновники охарактеризовали эти гарантии как «платиновый стандарт». Однако, как отмечает издание, ключевые детали соглашения остаются неясными: в нем не предполагается размещение американских войск на земле, а реализация зависит от европейской «коалиции желающих», способной сформировать контингент, в то время как территориальный вопрос и механизмы использования замороженных российских активов не решены.

Ранее США в рамках своего мирного плана также предложили европейским странам рассмотреть варианты возвращения России в мировую экономику и возобновления поставок российских энергоносителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.