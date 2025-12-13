Американское министерство обороны начало исключать Россию из числа потенциальных стратегических противников в военных играх и сценариях, которые не затрагивают непосредственно блок НАТО. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника в оборонном ведомстве.

По информации издания, это изменение является прямым следствием сосредоточенности президента США Дональда Трампа на построении новых отношений с Москвой.

«Трамп настолько сосредоточен на построении новых отношений с Москвой, что его министерство обороны уже начало исключать Россию из числа потенциальных стратегических противников в различных военных играх», — пишет издание

Ранее американский военный аналитик, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал новую стратегию национальной безопасности США «объявлением войны Европе», отметив, что для улучшения отношений с Россией это хорошая новость.

