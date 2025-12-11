Премьер Словакии поддержал критику ЕС в новой стратегии нацбезопасности США

Фицо: ЕС ждет гибель при отказе от своих традиций

Европейский союз ожидает гибель, если он продолжит отказываться от своих корней, традиций и суверенной политики стран-членов. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя в парламенте новую стратегию национальной безопасности США, сообщает РИА Новости .

Фицо согласился с оценкой Белого дома, который в своем документе раскритиковал ЕС за отход от фундаментальных ценностей, отсутствие лидерства и потерю позиций на международной арене.

«Если Европейский союз будет продолжать так же и не будет уважать суверенную политику, традиции и исторические корни, то он сгинет», — заявил словацкий лидер.

Он подчеркнул, что Словакия будет защищать свои взгляды, напомнив, что страна закрепила в конституции существование только двух полов — мужского и женского, что вызвало критику со стороны ряда европейских политиков.

Ранее, в начале ноября, Фицо уже заявлял, что Европа, сбитая с толку, рискует «лишиться собственных штанов», если не будет придерживаться своих традиционных ценностей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.