Фицо предложил поддерживающим Украину студентам отправиться туда воевать

В словацком городе Попрад произошел резонансный инцидент во время встречи премьер-министра Роберта Фицо с учащимися, сообщает РИА Новости .

Часть студентов, одетых в черные футболки в знак протеста против политики правительства, демонстративно покинули зал, звеня ключами и развернув украинский флаг. В ответ глава правительства заявил: «Если вы такие герои и так поддерживаете эту войну — идите воевать на Украину».

Фицо осудил поведение учащихся как проявление неуважения к альтернативной точке зрения, подчеркнув свою принципиальную позицию против продолжения конфликта. Позже он уточнил, что студенты ушли сразу после его прямого предложения взять в руки оружие.

Ранее Фицо объявил о категорическом отказе от финансирования военной помощи Украине.

