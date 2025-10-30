Премьер-министр Словакии отказался финансировать военную помощь Украине

Фицо: не выделю «ни одного цента» на военную поддержку Киева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о категорическом отказе от финансирования военной помощи Украине, сообщает RT .

«Я не подпишу никакой гарантии по финансированию Украины, что касается военных расходов в 2026 и 2027 годах. Словакия не даст „ни одного цента“ на финансирование военной поддержки Киева», — заявил словацкий политик.

Фицо также подверг критике действующую практику, когда Европейский союз закупает вооружение у США для последующей передачи Украине, назвав такой подход бессмысленным.

Ранее Фицо отказался от участия в финансовой программе ЕС по поддержке Украины.