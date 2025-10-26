Словакия не будет участвовать в схемах ЕС по финансированию конфликта на Украине

По словам Фицо, Евросоюз намерен выделить Киеву около 140 млрд евро в предстоящие годы. Фицо назвал это решение крупнейшей ошибкой европейского сообщества.

Словацкий лидер подчеркнул, что возглавляемое им правительство не будет вовлечено ни в одну из финансовых инициатив, направленных на оказание помощи украинской стороне в покрытии военных затрат. Он также отметил, что в Европе рассматриваются различные варианты финансирования Украины. Среди них — кредитование, которое, по мнению Фицо, украинская сторона не сможет вернуть в будущем.

Премьер-министр Словакии обратил внимание на резкий рост числа украинских беженцев, прибывающих в европейские страны с начала осени. Он пояснил, что основную массу составляют молодые украинцы от 18-ти до 22 лет. Причиной стало решение властей Украины снять ограничения на выезд этой возрастной категории граждан, принятое в последние дни августа. Глава словацкого кабинета министров констатировал факт массового прибытия молодежи указанного возраста.

Помимо этого, Фицо заявил о необходимости восстановить активное взаимодействие между странами Вишеградской четверки, куда входят Словакия, Венгрия, Польша и Чехия. По его мнению, такая перспектива становится реальной благодаря ожидаемому формированию нового чешского правительства. Возглавить его должен Андрей Бабиш, руководящий движением АNО, что расшифровывается как «Акция недовольных граждан».

Также Фицо опроверг заявления оппозиционеров об изоляции Словакии в Европе из-за ее внешнеполитического курса. По его мнению, власти страны проводят результативную политику по всем направлениям и защищают интересы словацкого государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.