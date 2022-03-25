РИАМО - 25 мар. Торговые сети Московской области нарастили поставки сахарного песка и других социально значимых товаров в магазины на 30%. Такие меры приняты для поевышения объема сахара в розничной торговле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Как отмечают специалисты мобильного мониторинга ведомства, спрос на сахар снизился почти вдвое по сравнению с показателями февраля.

«Это говорит о том, что наши ретейлеры почти полностью перестроили логистические цепочки, и поставки в магазины постепенно стабилизируются», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В марте в регионе был организован еженедельный мониторинг розничных цен и товарных запасов на определенные виды товаров в областных магазинах. Кроме того, дважды в неделю в 60 городских округах Подмосковья проводится выездной мобильный мониторинг с помощью приложения «Магазины МО». К ним привлекаются 250 уполномоченных сотрудников, мониторинг охватывает 4141 магазин.

Сахар-песок каждый день доставляется в магазины. Товары, которые пользуются высоким спросом, в течение всего дня выкладываются на полки в торговых залах.

Незначительные перебои в поставках гречки и сахара еще фиксируются в Серебряных Прудах, Бронницах, Королеве, Зарайске, Дубне, Люберцах, Балашихе, Шатуре, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Рузском округах. В ближайшее время ситуация стабилизируется.

«В целом, сахар в стране есть и он будет, потому что производится в России. Однако ограничены фасовочные мощности, при текущем уровне спроса поставщики просто не успевают фасовать его в килограммовые пакеты, как мы привыкли его покупать. Все, что сегодня мы получаем от поставщиков, сразу направляется в магазины», – отметили в одной из федеральных торговых сетей.

Если выявляется дефицит товарного запаса в магазинах, информация об этом направляется в торговые сети для увеличения отгрузок. При выявлении нехватки товаров в распределительных центрах данные поступают в оперштабы Минсельхоза и Минпромторга России.

Правительство России ранее ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых культур. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, а по сахару – до 31 августа.