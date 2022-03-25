РИАМО - 25 мар. Инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Подмосковья выявили нарушение со стороны компании «Домстрой-Развитие». Сотрудники застройщика повторно нарушили правила обращения со строительными отходами, сообщает пресс-служба министерства.

Нарушение было допущено при строительстве многоэтажного дома в селе Перхушково. Осенью организацию уже оштрафовали за то, что она не получила разрешение на транспортировку строительных отходов.

«Тем не менее, проверка показала, что компания продолжает работы в отсутствие разрешения. Повторное нарушение обошлось ей в 260 тысяч рублей, поскольку рецидив кратно увеличивает суммы штрафов», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

За аналогичные нарушения административные наказания ранее были назначены компаниям «Универсал-Строй» и «Магнитсервис» в Наро-Фоминском округе и Подольске. Суд отказал их представителям в отмене назначенного наказания.