РИАМО - 25 мар. Около 500 учеников 6-7 классов из Поваровской общеобразовательной школы Солнечногорска приняли участие в экологических уроках, которые провел региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоПромСервис» совместно с профессиональными тренерами АНО «ЭкоСпорт», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

На уроках школьники совершенствуют свои спортивные навыки игры в баскетбол и в интерактивной форме учатся разделять отходы.

«Тренеры не только показывают ребятам, как правильно сортировать отходы, но и собственными видом демонстрируют результаты переработки отходов, так как форма спортсменов, в которой проводятся занятия, сделана с использованием вторичных материалов. Ребята охотно включаются в предложенный вариант обучения и затем активно применяют полученные знания на практике», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что все упражнения направлены на закрепление принципов двухпоточной системы разделения отходов. Эта система работает в области уже около трех лет.

Так, двухпоточная система предполагает, что на каждой контейнерной площадке установлены два вида контейнеров: серые емкости для сбора смешанных отходов – остатков пищи, предметов личной гигиены, и синие баки для сухих отходов – пластика, стекла, бумаги, металла и тетрапака. Если следовать этим правилам, то можно отправить на переработку максимальное число отходов, а на захоронение - минимальное.