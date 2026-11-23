Продукты длительного хранения выгоднее купить заранее, а украшения — в конце ноября. Так россияне смогут сэкономить на подготовке к Новому году, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

Домохозяйка Елена Логунова за полтора месяца до праздника начала покупать консервы, крупы, масло, сыровяленые продукты и майонез. По словам экспертов, перед Новым годом эти товары дорожают на 10–20%. С середины декабря в магазинах начинается ажиотаж, который подогревает цены.

Специалисты не советуют экономить на качестве еды: от него зависит здоровье. Сократить расходы можно на декоре. Самый бюджетный вариант искусственной ели — из поливинилхлорида (ПВХ), со сроком службы около трех-пяти лет. Литая прослужит примерно десять лет, но обойдется дороже. Разница в цене — 10–15 тысяч рублей.

Цветовую гамму игрушек лучше выбрать заранее. Среди классических вариантов — зеленый, красный и золотой, сочетание белого, синего и серебристого. Покупка шаров наборами позволит сэкономить до полутора тысяч рублей.

У гирлянды с подключением к сети должен быть сертификат качества. Для моделей на батарейках он необязателен. За декором эксперты советуют идти в конце ноября: цены начнут постепенно снижаться, а ассортимент еще останется широким.

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