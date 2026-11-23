Пользователи портала госуслуг Подмосковья более 100 тысяч раз обратились за согласованием переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис позволяет согласовать будущую перепланировку, узаконить уже выполненную и оформить акт на проведенные работы. Если требуется согласие других собственников, они получат уведомление в личном кабинете регионального портала госуслуг и смогут дать его онлайн.

Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» доступна в разделе «Жилье» — «Другое». Ею могут воспользоваться собственники квартир и нежилых помещений, а также наниматели жилья по договору социального найма. Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Искусственный интеллект автоматически распознает прикрепленные документы. Если файл некорректен, система укажет на ошибку, и его можно будет заменить до отправки заявления в ведомство.

При образовании новых помещений или изменении их параметров администрация муниципального образования самостоятельно внесет изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), поставит новые помещения на кадастровый учет и зарегистрирует право собственности в Росреестре.

12+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.