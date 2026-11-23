При эндометриозе ткань, похожая на эндометрий, располагается за пределами полости матки и поддерживает хроническое воспаление. По словам гинеколога Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светланы Никитиной, боль может возникать за несколько дней до менструации, усиливаться во время нее и сохраняться после окончания кровотечения.

К дополнительным признакам врач отнесла боль при половом контакте, дефекации или мочеиспускании, а также трудности с наступлением беременности. Еще одна возможная причина внезапной болезненности — миома матки.

«В этом случае менструации нередко становятся не только более болезненными, но и обильными, продолжительными, появляются сгустки и чувство давления внизу живота», — предупредила Никитина.

При воспалительных заболеваниях органов малого таза на инфекцию могут указывать необычные выделения, неприятный запах, повышение температуры, боль при половом контакте и кровянистые выделения между менструациями, добавила врач.

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