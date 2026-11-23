Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 11:45

Жителям Подмосковья напомнили, как оформить льготы и субсидии на оплату ЖКУ

Жители Московской области могут оформить льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг через портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Государство помогает жителям оплачивать жилье и коммунальные услуги через систему льгот и субсидий. Эти меры поддержки различаются условиями предоставления.

Льгота не зависит от уровня доходов и положена отдельным категориям граждан, например многодетным семьям или ветеранам.

Субсидия — адресная денежная выплата, которая компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги независимо от льготного статуса. На нее могут рассчитывать граждане, чьи расходы на ЖКУ превышают установленный норматив. По общему правилу максимально допустимая доля таких расходов составляет 22% совокупного дохода семьи.

Обе меры поддержки можно оформить в электронном виде через портал госуслуг. Для этого понадобятся документы, подтверждающие льготный статус или основания для получения субсидии.

Проверять корректность сумм в квитанциях, оплачивать счета и подавать заявки при обнаружении ошибок можно в приложении «Госуслуги Дом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.