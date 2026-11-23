SHAMAN заявил, что патриотизм может быть «зубастым» и провокационным

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, назвал ошибочным представление о том, что любовь к Родине ограничивает человека в творчестве и образе жизни, сообщает RT .

В интервью артист рассказал, что стремится разрушать стереотипы о патриотизме. По его словам, они предписывают человеку определенным образом выглядеть, говорить, вести себя и петь только на серьезные темы.

«На своем примере показываю, что патриотизм может быть громким, ярким, зубастым, местами провокационным. Можно любить свою страну и при этом экспериментировать с музыкой, одеваться как нравится, хорошо зарабатывать, шутить и получать удовольствие от жизни», — подчеркнул певец.

Дронов также рассказал, что экспериментирует с музыкальными жанрами и считает себя своим самым строгим критиком.

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