РИАМО - 25 мар. До конца 2022 года столичные инвесторы, получая рассрочку по платежам при оформлении земельных участков под строительство, будут уплачивать 9,5% за ее пользование вместо новой ключевой ставки 20%, принятой Центральным Банком РФ. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«Мэр Москвы принял решение не привязывать процент за пользование рассрочкой по платежам арендаторов и собственников земельных участков к действующей ключевой ставке Центрального банка РФ и «заморозить» его на прежнем уровне – 9,5%. Это серьезная мера поддержки для инвесторов, которые смогут вложить высвободившиеся средства в реализацию своих проектов. Приняли ее после ряда встреч и переговоров с представителями отрасли», – рассказал Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра, инвесторы могут получить рассрочку до 6 лет по платежам за первый год аренды при изменении цели предоставления земельного участка, вида разрешенного использования, реализации масштабных инвестпроектов, а также в случае предоставления земли для завершения строительства.

«Любой из этих вариантов предполагает уплату процентов, размер которых привязан к ключевой ставке Центрального Банка. Для собственников земельных участков при смене вида их разрешенного использования начисляемый процент равен этой ставке, а для арендаторов – выше на 3 процентных пункта. Сейчас ставка ЦБ составляет 20% годовых, и ее использование в платежах за рассрочку легло бы на инвесторов тяжелым бременем», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Воспользоваться мерой смогут все предприниматели, вновь обратившиеся в департамент городского имущества за изменением цели предоставления земельного участка или вида его разрешенного использования, реализации масштабных инвестиционных проектов, а также при предоставлении участка для завершения строительства, предоставившие соответствующее заявление о необходимости предоставления рассрочки по платежам.

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