РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Порядка 4 тыс. жителей подмосковного Красногорска являются участниками национального проекта «Пушкинская карта», сообщил глава округа Дмитрий Волков.

«Национальный проект «Пушкинская карта» — это ключ, открывающий театральные и музейные площадки, которые предоставляют доступ к мировому культурному наследию», - написал Волков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 27 марта в ДК «Подмосковье» красногорские ребята, у которых уже есть «Пушкинская карта», смогут посетить спектакль «Случай. Сказка. Анекдот» по мотивам повестей Александра Пушкина «Пиковая дама», «Метель» и «Барышня-крестьянка».

«Всего в Красногорске «Пушкинскую карту» получили порядка 4 тыс. жителей от 14 до 22 лет. В этом году ее баланс составляет 5 тыс. рублей», - заключил Волков.

На эти средства обладатели карты могут купить билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Получить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет. Это совместный проект Минкультуры, министерства цифрового развития и «Почта Банка». Карта позволяет молодым россиянам бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие культурные учреждения за счет федерального бюджета.