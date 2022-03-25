РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Строительство домов для расселения ветхого жилья и решение вопросов участников долевого строительства стало в регионе, в том числе Балашихе, одним из трех важных направлений работы в прошлом году, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год.

В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствуют глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию отчета на странице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».

Брынцалов отметил, что в 2021 году традиционно темам ЖКХ и строительства нового жилья уделяли повышенное внимание, потому что они непосредственно касаются жизни каждого гражданина.

«Здесь можно выделить три важных направления: реализация проекта «Чистая вода», а также социальная газификация и строительство домов, в том числе, для расселения ветхого жилья и решение вопросов участников долевого строительства», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что тему «дольщиков» они планируют закрыть до конца 2023 года.