РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Усадьба Гребнево, расположенная в Щелкове, участвует в программе Ростуризма «Туристический кешбэк», теперь совершить турпоездку в усадьбу можно с возвратом денежных средств до 20%, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

При бронировании через официальный сайт усадьбы и оплате картой «МИР» можно получить кешбэк 20%, но не более 20 тыс. рублей. Акция действует при бронировании от 2 ночей и 100% предоплате.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте партнера программы «Туристический кешбэк»: https://мирпутешествий.рф. Забронировать поездку можно на сайте усадьбы: https://usadbagrebnevo.com.