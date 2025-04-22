Памятник самолету Ту-144 в Жуковском перевели во «взлетное положение»

С наступлением постоянной теплой погоды в подмосковном Жуковском памятник отечественному сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144 перевели во «взлетное положение», об этом рассказал глава города Борис Аубакиров, пишет ТАСС .

«В нашем городе это уже традиция: с приходом постоянной теплой погоды мы переводим самолет во „взлетное положение“, а именно опускаем носовую часть и выпускаем переднее горизонтальное оперение», — Аубакиров.

По словам главы Жуковского, в таком положении самолет простоит до поздней осени. С наступлением заморозков и выпадением первого снега носовую часть памятника снова поднимут.

Памятник установили летом 2019 года. Ту-144, который приветствует горожан и гостей Жуковского на въезде, это летавший серийный самолет, собранный на Воронежском авиазаводе в апреле 1981 года. Общий налет самолета в 1981–1999 годах составил около 140 часов, из них на сверхзвуке более 40 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.