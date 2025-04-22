Сразу три осведомленных источника Financial Times сообщили, что якобы российский президент Владимир Путин предложил остановить российско-украинский конфликт по той линии фронта, которая наблюдается в настоящее время. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг распространившиеся в Сети слухи, пишет РИА Новости .

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — прокомментировал Песков сообщения о том, что Путин якобы предложил остановить украинский конфликт по текущей линии фронта.

По данным иностранного СМИ, якобы Путин озвучил предложение остановить украинский конфликт по текущей линии фронта еще на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Однако эта информация не соответствует действительности.

Ранее в Сети также появилась информация, что на переговорах в Лондоне аналогичное предложение Украине и странам Европы сделают США.