РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Четвертый Московский центральный диаметр от Апрелевки до микрорайона Железнодорожный в Балашихе планируют запустить для пассажирских перевозок в 2023 году, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год.

В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители округа и другие. Трансляция отчета доступна на станице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».

Председатель Мособлдумы отметил, что главным событием 2021 года в сфере транспорта и развития дорожной инфраструктуры стало открытие ЦКАД.

«Это крупнейшая кольцевая дорога в Европе. Она уже сильно разгрузила транспортные потоки регионального значения, играет большую роль в движении товаров в центральной части России. В 2023 году будут запущены МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного», - сказал Брынцалов.