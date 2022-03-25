РИАМО - 25 мар. Рабочая группа при Архитектурной комиссии Градсовета Московской области согласовала облик объекта проекта повторного применения – офис врача общей практики (ВОП) в селе Саввинская Слобода Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Это пилотный проект. Еще один ВОП планируется возвести в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа. Реализовать проекты планируется до конца 2022 года.

«Современный офис врача общей практики – это новая модель медицинской организации. В рамках проекта были использованы технологии, отработанные с профильными министерствами и специалистами, а также эффективные планировочные решения, учитывающие современные требования медицинских учреждений», – отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

По ее словам, применение таких проектов позволит сократить время и средства на проектирование и экспертизу. При этом сохраняется высокий уровень архитектурных и объемно-планировочных решений.

Пилотный офис ВОП в селе Саввинская Слобода – это одноэтажное строение площадью около 340 кв. м. Там расположатся кабинеты врачей, процедурная, смотровые и другие помещения. Офис рассчитан на 24 посещения в смену. В здании также будет квартира площадью порядка 60 «квадратов» для проживания врача и его семьи.

Офис органично впишется как в индивидуальную жилую застройку, так и в городской контекст. Авторы разработали 3 варианта фасадных решений для повторного применения проектов медофисов.

«Фасады отличаются разными оттенками кирпича для облицовки и оформлением рельефа оконных проемов. Для каждого объекта характерны лаконичность и функциональность», – рассказала Кузьмина.

Актуальность и привлекательность облику придают эффектные детали. К примеру, кирпич с градиентом, скульптурные входные группы и четкий ритм оконных проемов.