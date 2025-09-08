В Серпухове завершилось благоустройство парка «Сказка»

В Протвине завершили работы по благоустройству парка «Сказка». Площадь благоустройства составила 3,8 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы продолжаем благоустраивать центры городов, улицы и набережные, создавая комфортные пространства для отдыха — от парков до уютных скверов с детскими площадками. В этом году мы работаем над благоустройством более 130 территорий, включая объекты в Серпухове. Мы уже открыли парк «Сказка» в Протвине, где появились две детские площадки, установлены скульптуры героев известных сказок, а также обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха. В октябре мы планируем открыть парк «Питомник», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Старый городок разработали в 1970-х годах архитекторы Геральд Сыромятников и Николай Лисицын. Он был выполнен полностью вручную.

Важным элементом благоустройства стала новая детская игровая площадка, которая разделена на две зоны: для детей от 3 до 7 лет и для детей от 7 до 12 лет. На основной поляне установили большой игровой комплекс «Змей Горыныч», который включать лазательный комплекс, качели, балансиры, карусели, горки и арт-объекты в виде голов Змея со слуховыми трубами. Также в этой зоне появилась полоса препятствий, проходящая через всю игровую площадку. Для детей младшего возраста создана отдельная зона рядом с подпорной стеной у Дома ученых, где разместился деревянный лабиринт и разнообразные игровые элементы, такие как качалки-балансиры, канатные дорожки и песочница.

Кроме игровых площадок, в парке предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта стало озеленение парка. А освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.