Более 6 тыс заявлений подали в Подмосковье на получение выплаты взамен земли

С начала года подано более 6 тыс. заявлений на оформление выплаты взамен земельного участка участнику СВО. Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Участники специальной военной операции, а также члены семей погибших бойцов могут получить выплату в размере 500 тыс. рублей. Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а для завершивших участников — справку об окончании участия в СВО и действующую регистрацию в Московской области.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками» доступна на региональном портале. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Ответ будет направлен в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.