Подмосковье вошло в топ-5 регионов по объему госзакупок у малого и среднего бизнеса

За семь месяцев госкомпании закупили у МСП продукции производственного назначения на 2,8 трлн рублей, заключено свыше 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. субъектов МСП. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек. Речь о более чем 37% от общего объема закупок такой продукции: по сути, каждый третий контракт заключен с предприятиями малого и среднего бизнеса», — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Совокупно объем закупок заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ с начала года составил 4,6 трлн рублей. МСП-поставщиками стали более 168 тыс. компаний, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ-5 номенклатуры, на закупку которой госкомпании заключили наибольший объем договоров, пришелся на продукцию обрабатывающих производств (1,5 трлн рублей), сооружения и строительные работы (1,4 трлн рублей), административные и вспомогательные услуги (0,3 трлн рублей), услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (0,3 трлн рублей).

«С одной стороны, мы видим стремление МСП к наращиванию производственных компетенций. С другой, наиболее значимые результаты — в регионах, целенаправленно выстраивающих поддержку малого и среднего бизнеса из реального сектора экономики. Наибольший прирост объема договоров продемонстрирован в Татарстане — на 129 млрд рублей, Ростовской области — на 29 млрд рублей, ХМАО и Приморском крае — по 17 млрд рублей и Самарской области — на 16 млрд рублей», — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Среди регионов в лидерах по объему закупок малый и средний бизнес Москвы (1,44 трлн рублей), Санкт-Петербурга (0,42 трлн рублей), Республики Татарстан (0,39 трлн рублей), Московской и Свердловской областей (0,25 трлн рублей и 0,16 трлн рублей соответственно).

«Предприниматели из Московской области являются активными участниками закупок заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса. За семь месяцев этого года общая сумма закупок у субъектов МСП из Подмосковья составила 250 млрд рублей. Поставщиками в отчетном периоде стали более 8,2 тысяч подмосковных субъектов МСП», — сказала зампредседателя правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Корпорация МСП и региональные органы власти осуществляют контроль соблюдения компаниями с госучастием квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Согласно оценке института развития, объем закупок у МСП по итогам 2025 года может достигнуть 9,4 трлн рублей.

«Закупка производственной продукции у малого и среднего бизнеса — позитивный тренд, который мы наблюдаем. Значит, растет как уровень качества выпускаемой продукции, так и уровень доверия госкомпаний к МСП — поставщикам и производителям. Заказчикам крайне важно вовремя исполнять свои обязательства по оплате, чтобы не создавать проблемных ситуаций и кассового разрыва у МСП-поставщиков», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, призвав предпринимателей обращаться в случае возникновения таких обстоятельств через «Сервис 360» на цифровой платформе МСП.РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.