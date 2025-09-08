сегодня в 13:48

Лавров не нашел Лабубу в резиденции Путина в Пекине

Глава МИД РФ Сергей Лавров удивился отсутствию монстриков Лабубу в госрезиденции «Дяоюйтай» в Пекине, которую предоставили для переговоров российского лидера Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кадры из резиденции опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Президент РФ во время визита в Пекин остановился в резиденции «Дяоюйтай». Внутренние помещения перед приездом Путина украсили яркими матрешками и другими фигурками.

Сюда же прибыли глава МИД РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов и т. д. Рассмотрев внутреннее убранство и игрушки, расставленные на специальной полке, Лавров не нашел популярных плюшевых монстриков.

«А где Лабубу?» — задался вопросом глава МИД РФ.

Ранее Лабубу с лицами Лаврова и главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной стали продавать в Сети за 100 тыс. рублей. Плюшевые сувениры также показали публике на ПМЭФ-2025.