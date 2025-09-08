В Котельниках прошел кубок по стритболу

На многофункциональной спортивной площадке развернулась борьба за медали между любительскими командами. По регламенту турнира участники сыграли групповой этап и раунд плей-офф. Все матчи прошли в упорной борьбе и получились невероятно насыщенными.

По результатам турнира победителем и призерами стали: 1 место — Nebraska; 2 место — GetUp X; 3 место — «Пацаны».

Также были награждены игроки в индивидуальных номинациях: «Победитель конкурса трехочковых бросков» и «Лучший игрок».

Стритбол — это динамичная разновидность баскетбола, которая отличается меньшим количеством игроков и размером площадки. Популярность этого вида спорта неуклонно растет, поэтому подобные турниры проводятся в Котельниках уже шестой год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.