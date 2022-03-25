РИАМО - 25 мар. Реализацию инвестиционного проекта прекратят в проектируемом проезде №5082 в Молжаниновском районе столицы. Там планировалось построить АЗС, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, инвестор получил право построить на указанном участке автозаправочную станцию по результатам торгов в 2016 году. Предполагалось, что на участке площадью около 0,27 га появится станция суммарной площадью 267 квадратных метров.

Однако проект было решено прекратить, на данный момент участок не застроен. Его повторно выставят на торги.