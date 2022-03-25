РИАМО - 25 мар. Жителям столицы необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с надвигающейся непогодой в субботу, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

С 11:00 до 24:00 в городе ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Автолюбителям спасатели посоветовали значительно уменьшить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также важно избегать внезапных маневров и парковать авто вдали от деревьев.

Пешеходам на столичных улицах стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями. Также не следует оставлять без присмотра детей на улице одних.

Москвичей попросили быть внимательными и осторожными в непогоду.