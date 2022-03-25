РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В Домодедовской центральной городской больнице пациенту с варикозом провели первую малоинвазивную операцию на новейшем лазерном аппарате «Лахта-Милон», сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Новое оборудование установили в Домодедове несколько дней назад.

Мужчина 48 лет поступил в больницу с жалобами на сильные отеки, тяжесть и боль в ногах - пациент долгие годы жил с варикозным расширением вен, заболевание прогрессировало. Практически сразу после эндовенозной лазерной облитерации поверхностных вен на новом оборудовании мужчина в буквальном смысле слова встал на ноги.

Применение лазерной хирургии в больнице открыло новые возможности в лечении варикозной патологии. На процедуру под местным наркозом уходит 20-30 минут, после операции не остается шрамов, все симптомы варикоза уходят.

Новый аппарат медики планируют использовать не только в сфере флебологии, но и в проктологии, например, при геморроидальной болезни.