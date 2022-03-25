РИАМО - 25 мар. Автомобилистов в Москве просят быть особенно внимательными на дорогах 26 марта из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей просят не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями.

Тем, кто решил куда-то поехать на автомобиле, необходимо держать дистанцию и избегать резких маневров.

Синоптики прогнозируют, что также 26 марта в городе начнутся дожди, вечером они перейдут в мокрый снег.