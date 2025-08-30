Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что даже американское правительство осознает роль лидеров ЕС в затягивании украинского конфликта, сообщает ТАСС .

По его словам, европейские политики выдвигают невыполнимые требования и подрывают реальный мирный процесс, следуя «провальной логике» администрации Байдена.

Портал Axios, ссылаясь на высокопоставленных сотрудников вашингтонской администрации, сообщает о растущем раздражении в Белом доме из-за позиции европейских союзников. Согласно их данным, ряд лидеров ЕС публично поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа, но при этом тайно саботируют прогресс, достигнутый после недавнего саммита на Аляске.

Американские чиновники утверждают, что европейские партнеры подталкивают Украину к нереалистичным территориальным требованиям, что блокирует продвижение к перемирию. При этом Вашингтон продолжает призывать Европу к ужесточению санкций против России, включая полное эмбарго на поставки энергоресурсов.

Основой для возможного урегулирования остаются договоренности, обсуждавшиеся во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, где украинский конфликт стал центральной темой. Последующие консультации с участием Владимира Зеленского и лидеров ЕС, а также телефонный разговор Трампа с Путиным показали заинтересованность сторон в продолжении диалога, однако позиция европейских капитанов вызывает у Вашингтона все больше вопросов.