РИАМО - 25 мар. Сохранение программы льготной ипотеки поможет гражданам улучшить свои жилищные условия и поддержит строительную отрасль Москвы в изменяющейся экономической обстановке, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях – очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жилье, а самое главное – даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что программа расширяется, несмотря на повышение процентной ставки из-за роста ключевой ставки Банка России.

«Если при ключевой ставке Центробанка в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при повышении ключевой ставки почти в два раза, до 20%, ставка льготной ипотеки повысилась лишь на 5% – до 12%. При этом немаловажно, что все ранее оформившие льготную ипотеку продолжат платить по прежней ставке», – добавил Бочкарев.

Заммэра добавил, что лимиты программы по сумме кредита для Москвы будут увеличены в четыре раза до 12 млн рублей.

«Это существенно расширит объем рынка и возможности для покупки жилья в Москве, где цены на жилье традиционно выше, чем в других регионах страны», – отметил Бочкарев.

Программа льготной ипотеки показала свою эффективность и поддержала строительную отрасль в условиях пандемии и вызванных ей экономических последствиях.

«Благодаря программе десятки тысяч москвичей смогли улучшить свои жилищные условия, а девелоперы – продолжить реализацию своих проектов. В текущих условиях льготная ипотека также станет эффективной мерой экономический поддержки», – заключил заммэра.