РИАМО - 25 мар. В Московской области стало проще оформлять заявление на получение жилья по договору социального найма, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Больше не нужно обращаться в администрацию городских округов и МФЦ. О своем праве на улучшение жилищных условий нужно заявить на региональном портале госуслуг», – сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Теперь возможность получить договор социального найма есть у малоимущих жителей Подмосковья. Это касается тех жителей, которые проживают на территории региона как минимум 5 лет.

Оформить право на получение услуги можно на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» – «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Заявление рассматривают в течение 20 рабочих дней.