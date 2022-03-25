РИАМО - 25 мар. Начальника следственного отдела по тверскому районе ГСУ СКР по Москве Марата Тамбиева задержали сотрудники управления собственной безопасности ФСБ по подозрению в получении взятки, сообщает РБК.

Задержание проводилось в ночь на пятницу. Тамбиева подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

«Руководитель следственного управления был задержан при получении взятки от адвоката», — заявил источник СМИ.

Он уточнил, что Тамбиеву вручили 200 тыс. рублей помеченными купюрами, остальная часть денежных средств была муляжом.