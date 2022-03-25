РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Мытищинской городской прокуратурой Московской области организована мобильная приемная для оказания правовой помощи гражданам, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На базе городской прокуратуры с 17 марта функционирует мобильная приемная для оказания правовой помощи гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

Мобильная приемная работает ежедневно с 9:00 до 18:00 (в пятницу - с 9:00 до 16:45). Телефон 8(495)586-34-13.

Адрес Мытищинской городской прокуратуры: г. Мытищи, ул. Станционная, д. 5, корп. 3.