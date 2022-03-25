РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. По приговору Мытищинского городского суда мужчина 1995 г. р. получил условный срок за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угона), совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мужчина находился в общежитии в Мытищах, где у него возник умысел, направленный на неправомерное завладение автомобилем, чтобы съездить на нем в магазин для покупки алкоголя.

Он вошел в комнату общежития, в которой проживал совместно с потерпевшим, и, убедившись, что последний спит, во внутреннем кармане куртки взял ключи от его машины. Доехал на авто до автостоянки на 4-ой Парковой ул., где, не справившись с управлением, въехал в 2 припаркованных авто. После этого злоумышленник скрылся, оставив автомобиль на месте совершения ДТП.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, написал явку с повинной.

Суд, учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, посчитал возможным дать шанс на исправление, назначив наказание условно, без изоляции от общества, возложив на последнего дополнительные обязанности, которые будут способствовать его исправлению.