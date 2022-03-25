РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков поздравил работников культуры и деятелей искусства с профессиональным праздником и пожелал им вдохновения и успехов.

«Уважаемые работники культуры и деятели искусства! Вы – настоящие подвижники и энтузиасты, вносите своим трудом значимый личный вклад в сохранение и приумножение бесценных историко-культурных традиций нашей страны, колоссального духовно-нравственного наследия нации. Подольск гордится вашими талантами и творческой энергией! Уверен, что и впредь вы будете объединять людей вокруг высоких духовных ценностей, нести миру красоту и созидание», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сфера культуры Подольска объединяет около 2 тыс. человек – работников театров и музеев, филармонии и концертного зала, дворцов культуры, библиотек и образовательных учреждений. Многие творческие коллективы получили широкое признание далеко за пределами муниципалитета, являются лауреатами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Все это имеет самую высокую значимость, в том числе и для воспитания подрастающего поколения.

Жариков поблагодарил всех за работу, за профессионализм, самоотдачу и преданность своему призванию. От души пожелал вдохновения и успехов.