РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Молодежь и ветераны подмосковного Красногорска передали пациентам военного госпиталя письма со словами поддержки и гуманитарную помощь, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Отдел молодежи управления культуры, туризма и молодежной политики совместно с отделением ветеранской организации «Боевое Братство» и МБУ МФЦ городского округа Красногорск посетили военный госпиталь в поселке Новый 24 марта.

«Солдаты сегодня отстаивают честь нашей родины, защищают интересы нашей страны, но, как и в любом бою, ранения неизбежны. Мы с нашей инициативной молодежью решили поддержать солдат и написать им письма с теплыми словами поддержки», - сказал заместитель начальника управления культуры, туризма и молодежной политики Алу Бочкаев.

Молодежь со всего округа написала письма для солдат, а ветераны передали в госпиталь 4 мешка стирального порошка в качестве гуманитарной помощи.