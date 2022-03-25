РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Приговором Мытищинского городского суда гражданин 1998 года рождения осужден за совершение грабежа с незаконным проникновением в помещение, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мужчина в 5 утра находился около магазина ООО «Лента», расположенного по ул. 3-я Крестьянская в Мытищах. Незаконно проник в магазин, тайно похитил 2 бутылки водки, которые спрятал в карманы куртки. Его преступные действия были замечены сотрудником магазина. Несмотря на требования выложить похищенный товар, злоумышленник с места совершения преступления скрылся.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В судебном заседании пояснил, что взял со стеллажа 2 бутылки водки, которую выпил со своими знакомыми.

Суд, учитывая данные о личности подсудимого и характер совершения преступления, назначил справедливое наказание. По мнению суда, лишь реальное наказание в конкретном случае будет служить цели наказания.