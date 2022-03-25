РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Посетителям МФЦ в подмосковном Красногорске напомнили, как правильно перевозить юных пассажиров в автомобилях, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках социального раунда «Маленький пассажир - большая ответственность!» сотрудники Госавтоинспекции Красногорска организовали в многофункциональном центре информационно-пропагандистское мероприятие по разъяснению участникам дорожного движения важности применения детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности.

Автоинспекторы провели правовые ликбезы о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство в зависимости от веса и роста ребенка, для чего они нужны и как они защищают маленького пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия.

Посетители многофункциональных центров получили от полицейских специально разработанные тематические листовки и буклеты с рекомендациями по обеспечению пассивной безопасности детей-пассажиров.