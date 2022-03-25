РИАМО - 25 мар. С 2011 года на территориях бывших промышленных зон Москвы построили и ввели в эксплуатацию 31,7 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 12,9 млн квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня в Москве большое внимание уделяется освоению бывших промзон. Эти территории являются одним из основных резервов градостроительного развития столицы и обладают огромным потенциалом. С начала этого года в бывших промзонах было введено 16 объектов суммарной площадью 0,65 млн квадратных метров, включая 0,36 млн «квадратов» жилья», - рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что всего с 2011 года в границах производственно-коммунальных территорий ввели 996 объектов капитального строительства.

«Общая площадь этих объектов составляет 31,7 млн квадратных метров, включая 12,9 млн «квадратов» жилой площади», - сказал Бочкарев.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, помимо жилья на территории бывших промзон также возводятся объекты социального назначения. Так, с 2011 года там были построены 95 объектов социальной инфраструктуры: 35 детских садов, 24 школы, 8 объектов здравоохранения, 18 объектов спорта и 10 объектов культуры.

Как отметил Андрей Бочкарев, подход к освоению бывших промзон основывается на принципе комплексного развития, следование которому позволяет создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни в новых кварталах.

«Кроме того, благодаря комплексному развитию этих территорий появляются новые рабочие места в шаговой доступности», - заключил глава столичного Стройкомплекса.