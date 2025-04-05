Около 2 тыс человек эвакуировали из аквапарка «Мореон» в Москве

Не менее 2 тыс. посетителей эвакуировали из наикрупнейшего крытого аквапарка в Москве «Мореон». Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах города.

Собеседник отметил, что было передано в оперативные службы сообщение о странном предмете в строении, которое размещено по адресу: улица Голубинская, дом 16. Здание эвакуировали.

В оперативных службах ожидают приезда кинологов. Они будут обыскивать строение.

По указанному адресу расположен комплекс «Мореон». Его общая площадь составляет 64 тыс. квадратных метров.