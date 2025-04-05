Двое взрослых и подросток ранены из-за нового удара ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили по Белгородской области с помощью беспилотников. В итоге сразу три человека, в том числе 15-летний юноша, получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вражеский беспилотник заметил гражданский автомобиль в селе Березовка Борисовского района и нанес по нему удар. В итоге травмы различной степени тяжести получили двое мужчин и 15-летний юноша.

«15-летнего парня с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Одного мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица, рук и ног доставляют в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, второй пострадавший мужчина также находится в тяжелом состоянии. Его увезли в Борисовскую ЦРБ. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь и стараются сохранить их жизни и здоровье. На месте удара ВСУ работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 151 раз. Представители киевского режима использовали в том числе беспилотники и боеприпасы.