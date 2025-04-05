Украинские солдаты более 150 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ нанесли 151 удар по Белгородской области за сутки

Украинские военные нанесли 151 удар по Белгородской области за сутки. Для атак использовались как беспилотники, так и боеприпасы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по семи населенным пунктам ВСУ нанесли удары семью дронами и одним боеприпасом. В Бочковке повредили частный дом. В Ясных Зорях было атаковано производственное предприятие.

В Борисовском районе населенные пункты Борисовка и Березовка были атакованы двумя беспилотниками. В последней были повреждены частный дом и две хозпостройки.

В Валуйском муниципальном округе по семи населенным пунктам нанесены удары 17 беспилотниками. В Двулучном во время атаки FPV-дрона по легковой машине получил ранения водитель. Также там украинские солдаты повредили частный дом, была уничтожена другая легковушка.

В Волоконовском районе по трем населенным пунктам нанесли удары четырьмя беспилотниками. В Тишанке ВСУ взорвали частный дом.

В Грайвороновском муниципальном округе по восьми населенным пунктам противник нанес удары 26 боеприпасами и 10 беспилотниками. В населенном пункте Мокрая ВСУ нанесли удар по линии электропередачи. Некоторые жители села временно оказались без света.

Над Корочанским, Красненским, Красногвардейским районом средства ПВО сбили три, пять и один беспилотник соответственно. Последствий ударов не было.

В Краснояружском районе украинскими солдатами были атакованы 11 населенных пунктов с помощью 31 боеприпаса и 16 беспилотников. В хуторе Вязовской получил урон частный дом.

В Новооскольском муниципальном округе два населенных пункта были атакованы двумя беспилотниками. Противник нанес урон линии электропередачи. Без света остались населенные пункты Малое Городище, Васильдол, Тростенец, Красная Каменка.

В Ракитянском районе населенный пункт Пролетарский атаковал беспилотник. Количество пострадавших мирных жителей составляет пять человек.

В Шебекинском муниципальном округе противник нанес удары по девяти населенным пунктам. ВСУ атаковали двумя боеприпасами и 23 беспилотниками. В хуторе Балки после удара БПЛА по работающей в поле сельскохозяйственной технике был ранен мужчина. В Шебекино было частично повреждено предприятие. В населенном пункте Гордюшкин началось возгорание частного дома.