НАС обратился в Генпрокуратуру после видео школьника из Самары о состоянии дорог

Национальный автомобильный союз (НАС) обратил внимание Генпрокуратуры страны на состояние дорог в Самаре после того, как один из школьников снял видео о ямах и колдобинах в центре города. Теперь местную власть могут привлечь к ответственности за плохое качество дорожного полотна, пишет Mash .

Школьник из Самары снял видео, в котором показал глубокие колеи и ямы на дороге в центре города. Мальчик опубликовал ролик, который быстро набрал популярность, собрав 20 млн просмотров. Но спустя полгода ситуация не изменилась — местные власти ничего не сделали с этим.

Теперь в ситуацию решил вмешаться НАС. Активисты направили в Генпрокуратуру обращение с требованием проверить ответственные органы, в том числе на коррупцию. Они также сообщили, что на 90 дорогах города отсутствует разметка.

Отмечается, что из-за ям и колдобин на дороге часто случаются аварии. Некоторые из них, к сожалению, с летальным исходом.