РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков рассказал жителям микрорайона Дубровицы о планах по реконструкции дороги к ДЮОЦ «Мечта», высадке зеленых насаждений в местном парке, сносе ветхих строений и других планах по благоустройству микрорайона и улучшению качества жизни его жителей.

Выездной прием граждан заместителями главы администрации Подольска прошел 24 марта в микрорайоне Дубровицы в соответствии с распоряжением главы округа Дмитрия Жарикова.

«Общение с жителями территориального отдела «Дубровицкий» получилось продолжительным и продуктивным. Реконструкция дороги к ДЮОЦ «Мечта», высадка зеленых насаждений в местном парке, снос ветхих строений, установка светофора, бесперебойная и сбалансированная работа котельной, капитальный ремонт жилья, устройство ливневок и множество других вопросов успели обсудить на встрече», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

С докладом по итогам социально-экономического развития теротдела выступил руководитель ТО «Дубровицкий» Виталий Серяков. За 3 года, несмотря на пандемию, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, инициативе старост, общественников и неравнодушных жителей, в микрорайоне Дубровицы выполнили большой объем работ.

Власти планируют удержать взятый темп. В планах капитально отремонтировать 148 систем в 14 МКД в поселках Дубровицы и Поливаново, 13 подъездов в 6 МКД. По программе «Светлый город» по 12 адресам установят более 100 светильников. Приведут в нормативное состояние дороги в поселке Поливаново, в том числе Росинкин проезд, дорогу от здания котельной до СНТ «Росинка», улицы Восточная и Центральная.

В текущем году в план работ по комплексному благоустройству включили дворовую территорию домов 1, 3, 17, 19 в поселке Дубровицы. Там заменят основные детские игровые комплексы, отремонтируют тротуары, парковочные карманы, подходы к подъездам, проезжей части, добавят опоры уличного освещения.

Жариков рассказал о ситуации со строительством лыжероллерной трассы. Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию, после всех согласованию приступят к строительству.