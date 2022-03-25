РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В микрорайоне Климовск Подольска 25 и 31 марта пройдут встречи представителей власти с жителями, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу организуют встречу с жителями в рамках работы выездной администрации. На вопросы граждан ответят заместители главы администрации городского округа Подольск и руководители структурных подразделений.

Выездная администрация будет работать в помещении ДК «Машиностроитель» по адресу: ул. Ленина, д. 20. Начало в 17:00.

31 марта работа выездной администрации будет организована в микрорайоне Климовск в МУДО «Климовская детская музыкальная школа». Начало в 16:00.