РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мар. Водителям в подмосковном Королеве до 18 апреля напомнят правила перевозки детей в автомобилях, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Королеве инспекторы ГИБДД проведут социальный раунд по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность!».

Раунд проводится управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с Минтрансом региона, областным министерством образования и Главным управлением по информационной политике Московской области.

Социальный проект направлен на привлечение внимания водителей к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

Специально для проекта был разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров.