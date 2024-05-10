Главная

Глава КПРФ заявил, что партия воздержится при голосовании по Мишустину

Политика

Фото - © Duma.gov.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сделал заявление, что партия воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина, пишет РИА Новости.

Он также рассказал, что на встрече с и.о. премьер-министра страны Михаилом Мишустиным было сказано о поддержке его усилий, однако существует загвоздка в кадрах кабинета министров.

У партии есть вопросы касательно финансово-экономического блока.

По его словам, КПРФ подготовила «наказ» новому составу кабмина.